Les rumeurs les plus folles commencent à circuler pour Leo Messi et la presse italienne souffle le nom d’un club de Serie A.

Les tensions sont de plus en plus fortes entre Leo Messi et sa direction. L’Argentin hésite à prolonger son bail et pourrait faire jouer une clause pour partir l’été prochain. Mais soyons clairs, recruter un joueur comme Leo Messi n’est pas à la portée de n’importe quel club.

L’Inter dans le coup ?

Ce qui surprend, c’est que la presse italienne souffle le nom de l’Inter Milan pour le génie argentin. L’Inter a de très gros moyens et de grandes ambitions pour les années à venir. Recruter un joueur comme Messi serait un coup en or et permettrait de rejouer la rivalité avec CR7 en Serie A.