Liverpool serait en quête d’un renfort offensif pour la saison prochaine et suit de près les performances de Osimhen.

Liverpool règne sur l’Europe en ce moment, mais les dirigeants anglais doivent préparer l’avenir et ils devraient être très actifs sur le prochain marché des transferts. On parle fréquemment de départs pour des joueurs comme Sadio Mané ou encore Salah.

Il va coûter cher

Ainsi, ils seraient en quête d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine et les Reds ont un œil sur les performances de Victor Osimhen. Le joueur du LOSC impressionne cette saison et il est déjà sur les tablettes des plus grandes équipes européennes. Le LOSC est prêt à négocier, mais pas à moins de 50 millions.