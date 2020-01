Le Real Madrid pourrait bien profiter des dernières heures du marché des transferts pour faire une belle opération avec James.

La fin du marché des transferts hivernal approche et quelques clubs pourraient bien être tentés de faire n’importe quoi dans les dernières heures du mercato. Et cela pourrait bien avoir un impact sur James Rodriguez qui est souvent blessé et n’entre pas dans les plans de Zidane, mais qui fait saliver plusieurs clubs.

Des anglais sur les rangs

Le Real Madrid pourrait lui ouvrir la porte, mais uniquement en cas d’offre de transfert, le club ne souhaite pas prêter le colombien. Et James a bien le profil pour enflammer la fin du mercato. Le Real Madrid ne voudrait pas moins de 30 millions d’euros pour son joueur et des clubs anglais sont sur les rangs.