Valentin Rongier a fait de très gros progrès et commence à être suivi de près par des formations étrangères.

Valentin Rongier a vraiment franchi un cap cette saison depuis son départ du FC Nantes. Il a beaucoup progressé sous les ordres de Villas -Boas et ses belles performances commencent à faire parler auprès de quelques clubs étrangers qui suivent ses performances.

Suivi de près

Ainsi, on parle beaucoup de lui en Italie en ce moment. Rongier aurait tapé dans l’œil des dirigeants de la Fiorentina qui cherchent un joueur de ce profil. Une grosse offre est possible pour lui et en fonction de la somme proposée, il pourrait être difficile de le conserver l’été prochain.