Pour conserver Kylian Mbappé, les Qataris pourraient transmettre au joyau du football français une offre indécente.

Proche de l’Emir, un dirigeant qatari a récemment confié au journal L’Equipe que le PSG ne vendrait pas Kylian Mbappé en 2021, comme beaucoup de médias le laissent entendre. Sûr de sa force, Doha semble en effet très confiant à l’idée de conserver le Français dont le contrat expire en juin 2022.

L’offre que Mbappé ne pourra pas refuser

Pour cela, les Qataris pourraient mettre en place le plus gros contrat jamais offert à un joueur du PSG. Et même du monde ? Rien n’est impossible. Si Paris a peu dépensé cet été, c’est pour se protéger du fairplay financier, mais aussi pour préparer les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar. Couvrir d’or le plus gros potentiel du moment, c’est la stratégie parisienne. Et elle peut clairement marcher…