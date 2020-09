Leonardo veut pousser Idrissa Gueye vers la sortie et le joueur a déjà des courtisans en Premier League.

Il semble clair que le PSG a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses lors de ce marché des transferts. Leonardo veut se débarrasser de joueurs qui n’ont pas eu un rendement suffisant lors des derniers mois et c’est notamment le cas de Idrissa Gueye, qu’il n’avait pas choisi.

Des pistes en Angleterre

Le milieu de terrain est poussé vers la sortie et quelques pistes intéressantes commencent à se présenter. Le joueur a notamment des courtisans en Angleterre et on parle de West Ham ou encore de Crystal Palace. Reste à savoir si Leonardo parviendra à le vendre au prix qu’il souhaite, à savoir plus de 25 millions.