Alors que les plus grands clubs du monde s’activent pour recruter Haaland, Dortmund pourrait tenter le tout pour le tout pour le conserver.

On parle beaucoup du transfert de Haaland l’été prochain. Son agent, Mino Raiola, veut le placer dans l’une des meilleures équipes du monde et le Real Madrid est souvent cité comme possible terre d’accueil. Mais c’est encore loin d’être fait et Dortmund espère encore convaincre le joueur de rester

Dortmund veut le garder

Malgré une clause libératoire valable à partir de l’été, les dirigeants allemands tentent le tout pour le tout pour convaincre le joueur de rester encore un peu. Le directeur général du BVB y est allé de son petit conseil notamment : « Erling et son conseiller Mino Raiola savent ce qu’ils ont en nous. Je ne peux que lui conseiller de faire comme Robert Lewandowski. (…) Lewandowski s’est donné le temps de devenir un joueur de classe mondiale absolu à Dortmund. Vous ne pourrez pas faire cela dans un an. Parce qu’il est clair que si Erling devait nous quitter à un moment donné, alors il n’ira que dans un club encore plus grand. Si vous rejoignez un club comme le Real, pour citer un exemple, il faut être de classe mondiale ».