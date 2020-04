Les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont pas totalement opposés au transfert d’Haaland.

Le Real Madrid compte frapper fort lors du prochain mercato. L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est la nouvelle priorité du président Florentino Pérez.

Haaland vendu par Dortmund ?

Et le boss madrilène est assez confiant. Et pour cause, le BVB a peur de voir partir son joueur contre « seulement » 70 millions d’euros en janvier 2021. Ce sera en effet le montant de sa clause libératoire un après son arrivée en Allemagne. Dortmund pourrait donc le vendre cet été, si une offre plus importante est faite. Même si le joueur ne joue au club que depuis 6 mois.