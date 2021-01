On parle d’un salaire de fou pour Mbappé et le PSG est toujours tenté par Messi. Comment payer ces joueurs ?

Le PSG veut faire des folies l’été prochain. La grande priorité des dirigeants parisiens est de trouver des accords avec Neymar et Mbappé pour des prolongations de contrat. La presse espagnole évoque un salaire de 36 millions pour Mbappé. Mbappé et Neymar pourraient donc toucher plus de 70 millions par an à eux deux.

100 millions pour trois joueurs ?

Et quel salaire offrir à Messi ? Pour un tel trio offensif, le PSG pourrait être contraint de mettre plus de 100 millions d’euros par an sur la table. Une somme totalement folle qui sera bien difficile à rentabiliser. Même en cette période compliquée, le fair-play financier reste à respecter.