Le Real Madrid semble contraint de penser à de plus en plus d’alternatives au transfert de Mbappé.

Zidane fait bien sûr du recrutement de Mbappé sa grande priorité pour l’été 2021. Il sait qu’il a les faveurs du jeune champion du monde, mais il va aussi falloir avoir les liquidités pour boucler un tel transfert même si le montant pourrait rester raisonnable puisque le joueur n’aura plus qu’un an de contrat.

Des pistes alternatives

Mais selon la presse espagnole, le Real Madrid commence à penser à de plus en plus de pistes alternatives sans doute parce qu’il faut avoir des plans B si Mbappé ne pouvait venir. Ainsi, le nom de l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, revient avec de plus en plus d’insistance.