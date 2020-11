Le PSG va devoir faire vite pour trouver un accord pour la prolongation de contrat de Neymar.

Le PSG entre dans la dernière ligne droite pour la prolongation de Neymar. L’attaquant brésilien a fait savoir à la direction parisienne qu’il était prêt à signer un nouvel engagement et il ne va pas falloir traîner puisque son bail prendra fin en juin 2021.

Il ne faut pas tarder

Il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et sa valeur marchande sera forcément impactée. En toute logique, Paris devrait tout mettre en œuvre pour le convaincre de signer un nouvel engagement avant la fin de l’année civile pour s’éviter toute déconvenue.