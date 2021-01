Le PSG commence à étudier d’autres pistes offensives de très haut niveau en cas de refus de Leo Messi.

Le PSG fait de Leo Messi sa grande priorité pour le prochain marché des transferts. Le joueur sera libre de tout contrat et les dirigeants parisiens font leur possible pour lui transmettre une proposition en or. Mais rien n’est évidemment gagné et le PSG travaille sur d’autres alternatives de haut vol.

De grands noms

Paris ne veut pas trop se concentrer sur Messi sans envisager d’autres solutions. C’est pour cette raison que le PSG commence à étudier d’autres pistes offensives de très haut vol. On a notamment parlé de Agüero qui sera libre de tout contrat en fin de saison, mais la presse anglaise commence aussi à avancer le nom de Harry Kane.