Le Real Madrid est certain de récupérer un renfort de premier ordre en fin de saison.

Zidnae pense déjà à la saison prochaine et aux joueurs de premier plan qu’il voudrait s’offrir pour construire une équipe. Mais il sait aussi qu’il va avoir des renforts sans débourser le moindre centime et c’est notamment le cas avec Achraf Hakimi. Prêté depuis deux ans à Dortmund, le Marocain brille.

Il va revenir

Il se fait remarquer en Bundesliga et le Real Madrid a eu la bonne idée de ne pas mettre d’option d’achat. Le Real est donc certain de pouvoir le récupérer en fin de saison s’il le souhaite et Hakimi serait bien décidé à briller désormais sous le maillot du Real.