On parle de plus en plus d’un possible départ de Pep Guardiola en fin de saison et il ne devrait pas manquer de propositions.

La presse anglaise parle de plus en plus d’un possible départ de Pep Guardiola en fin de saison. Le technicien espagnol est lié avec la formation anglaise jusqu’en juin 2021, mais il pourrait bien encore laisser filer le titre en Premier League et se pose des questions au sujet de son avenir.

Des clubs prêts à lui faire un pont d’or

Il ne serait pas contre une nouvelle expérience d’autant qu’il voir bien que Manchester City doit contrôler ses dépenses pour respecter le fair-play financier. Plusieurs clubs sont prêts à lui faire un pont d’or pour le récupérer mais Manchester City pourrait aussi lui faire une offre de prolongation.