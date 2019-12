Le LOSC doit trouver une solution dans le courant du mois de janvier pour le transfert de Thiago Maia.

Le LOSC a eu beaucoup de réussite sur le marché des transferts au cours des dernières années, mais il y a aussi quelques flops et c’est notamment le cas avec le Brésilien Thiago Maia. Arrivé avec l’étiquette de future star, le joueur ne s’est jamais imposé et s’est contenté de trois entrées en jeu cette saison.

Que vaut-il ?

Il faut mettre fin à tout cela et trouver une solution pour lui lors du mercato hivernal. Le joueur serait prêt à revenir au Brésil pour se relancer. Mais le LOSC a investi une très grosse somme d’argent pour lui et pourrait hésiter à le vendre aujourd’hui alors que sa valeur marchande est au plus bas.