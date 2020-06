Et si la meilleure chose à faire pour les dirigeants du PSG était tout simplement de ne pas remplacer Thiago Silva ?

Les dirigeants du PSG ont donc pris une décision très forte en n’offrant aucune prolongation de contrat à Thiago Silva qui était en fin de bail. Le capitaine du PGS a été prié de finir sa carrière sous un nouveau maillot et la question de son remplacement va maintenant se poser.

Pas besoin de le remplacer

Et si la meilleure chose à faire était tout simplement de ne pas le remplacer. Avec Marquinhos et Kimpembe, le PSG dispose d’une charnière centrale qui fait rêver l’Europe entière. Diallo est une solution de replis de premier plan et le jeune Kouassi va avoir besoin de temps de jeu.