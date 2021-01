Si le PSG insiste pour faire signer Pogba, c’est un transfert qui pourrait coûter au global plus de 150 millions sur quatre ans.

La presse anglaise affirme que le PSG a bien fait de Paul Pogba sa grande priorité pour le prochain marché des transferts. Le milieu de terrain champion du monde n’aura alors plus qu’un an de contrat et il est décidé à prendre son envol pour vivre une nouvelle expérience.

Une dépense folle ?

Mais faire venir un joueur comme lui pourrait coûter une fortune. Malgré la proximité de la fin de son contrat, MU demanderait 83 millions d’euros et le joueur exige un salaire qui pourrait approcher les 18 millions par an. Soit une dépense qui pourrait grimper au total à plus de 150 millions sur 4 ans.