Leonardo veut recruter en France et cela pourrait bien être une stratégie sur le long terme.

Comme cela a été récemment révélé, Leonardo aurait bien l’intention de faire désormais la majorité de son marché des transferts dans le championnat de France. Le directeur sportif brésilien voit pour cela plusieurs arguments Déjà, il pourrait s’acheter la paix en Ligue 1 en injectant son argent dans le championnat de France.

Réinjecter en France

Mais, surtout, les sommes ainsi récoltées pourraient permettre aux clubs français de se renforcer plus fortement et donc de renforcer l’attractivité et la compétitivité du Championnat de France. Une stratégie qui pourrait bien porter ses fruits sur le long terme.