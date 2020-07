Si De Bruyne devait se retrouver sur le marché des transferts cet été il pourrait bien atteindre des records.

Les rumeurs sont de plus en plus fortes au sujet de l’avenir de De Bruyne. Le milieu de terrain international belge est considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste et l’incertitude qui plane sur Manchester City pourrait avoir un impact sur son avenir.

Plus de 150 millions ?

En effet, le club anglais pourrait être exclu des prochaines Ligue des champions et l’international belge ne devrait pas rester dans ce cas. Plusieurs clubs seraient prêts à lui faire un pont d’or pour le faire signer, mais en cas de départ, il sera sans doute vendu plus de 150 millions.