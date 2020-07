Nombreux sont les clubs qui vont tout faire pour recruter Leo Messi l’été prochain, mais un seul gagnera cette course.

Si Leo Messi se retrouve effectivement sur le marché des transferts la saison prochaine, il est assuré que ce sera la guerre pour le recruter et que le joueur pourrait bien recevoir des ponts d’or venus de l’Europe entière. Mais tout le monde ne pourra pas le convaincre.

La course est lancée

Il devrait logiquement privilégier l’Italie et l’Angleterre et peu de clubs sont capables de le convaincre. En Italie, seules la Juventus et l’Inter Milan en seront capables. En Angleterre on parlera forcément des deux Manchester, de Liverpool ou encore de Chelsea. La course est lancée.