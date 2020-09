Alors que Leonardo semblait prêt à tout pour pousser Draxler vers la sortie, une surprise n’est pas à exclure.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo tente de faire de la place dans son milieu de terrain afin de pouvoir accueillir de nouvelles recrues. Mais peu d’offres sont faites et le directeur sportif brésilien n’avance pas non plus sur ses pistes prioritaires. Voilà qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de Draxler.

Changement de cap

Le milieu de terrain international allemand était poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Mais Tuchel est contre son départ et le joueur prouve depuis quelques matchs qu’il peut se rendre utile. Un changement est donc encore possible et une prolongation pourrait être à l’étude.