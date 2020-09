La tension pourrait monter entre Leonardo et Draxler puisque l’international allemand semble bloqué au PSG.

Leonardo veut toujours absolument trouver une solution pour Julian Draxler. Il est vrai que le joueur n’a plus qu’un an de contrat et qu’il serait dommage de le voir partir libre dans un an. Plusieurs clubs sont intéressés et Leonardo reste raisonnable pour l’indemnité de transfert.

La tension monte

Il pourrait en effet demander moins de 15 millions d’euros. Mais tout cela ne suffit pas. Draxler ne veut faire aucun cadeau au PSG et n’aime pas du tout être poussé vers la sortie. Il refuse toutes les offres qui lui sont faites et semble prêt à attendre 2021 pour bouger. La tension pourrait monter.