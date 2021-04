La presse italienne évoque le nom de Milik pour le PSG, une piste qui serait néanmoins très étonnante.

On sait que le PSG est à la recherche d’un joueur offensif pour la saison prochaine. Sans doute parce qu’on ne sait pas encore précisément ce qui va se passer pour Icardi et Kean puisque le premier aurait la volonté de revenir dans le championnat italien alors que le second n’est que prêté.

Il a le profil ?

Mais la presse italienne associe parfois le PSG à des pistes étonnantes. Selon certains journaux, Leonardo aurait un œil sur les performances de Milik, arrivé cet hiver en Ligue 1 et qui pourrait bien être disponible en juin pour une somme proche de 12 millions d’euros. Mais a-t-il le profil pour faire son trou à Paris ?