Le PSG aimerait faire signer Dybala dans les mois à venir, mais la concurrence avec Neymar et Mbappé lui fait peur.

Le PSG a bien toutes les chances de disposer encore de son duo offensif formé de Neymar et de Mbappé la saison prochaine. Malgré tout, le club est toujours en recherche de joueurs offensifs et Leonardo apprécie notamment beaucoup le profil de Paulo Dybala qu’il a déjà essayé de faire signer.

Barré par la concurrence ?

Mais cela pourrait bien être compliqué. L’attaquant argentin sait bien que la concurrence est rude avec Neymar et Mbappé et il ne veut pas se retrouver dans la même situation qu’aujourd’hui à la Juventus. Il rejoindra le club qui lui offrira le plus de temps de jeu et qui comptera vraiment s’appuyer sur lui.