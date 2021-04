Le LOSC pourrait beaucoup vendre lors du prochain marché des transferts et Mike Maignan pourrait bien être le premier concerné.

Le LOSC pourrait bien être contraint de vendre plusieurs joueurs majeurs lors de la prochaine intersaison même si le club a multiplié les performances de premier plan. Il faut faire entrer de l’argent dans les caisses et les grosses offres ne pourront pas être refusées. Cela sera le cas pour Mike Maignan.

Transfert assuré

Le jeune gardien de Lille est considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste et il a déjà la certitude d’avoir un bon de sortie pour cet été en cas de bonne offre. Il est sur les tablettes de plusieurs clubs et des rumeurs circulent autour d’un accord avec le Milan AC. Il est déjà quasiment assuré de partir en juin.