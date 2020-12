Le PSG pourrait avoir une opportunité pour Milik en janvier, mais faut-il pour autant la saisir ?

Le PSG pourrait apporter quelques retouches à son effectif lors du marché des transferts, mais cela devrait concerner principalement le milieu de terrain. Néanmoins, il est vrai que Paris suit les performances du joueur du Napoli, Arkadiusz Milik. Et ce dernier pourrait être disponible en janvier.

Trop tôt

Naples envisage de lui ouvrir la porte au marché des transferts et il pourrait bouger pour environ 15 millions d’euros. Faut-il saisir cette opportunité ? Il est vrai que Paris ne sait pas ce qu’il adviendra de Kean en fin de saison, mais il est trop tôt pour se jeter sur Milik et empiler un joueur offensif de plus.