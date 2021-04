Le PSG veut un défenseur central et Pochettino vient d’avoir une très bonne idée qui ne coûtera pas très cher.

Le PSG est à la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine. Le club veut un joueur majeur, mais il ne faudra pas faire d’ombre au duo incontournable que devient la paire Kimpembe-Marquinhos. C’est pour cette raison qu’il ne sert à rien de dépenser des fortunes pour faire venir une star.

Une bonne idée

La bonne idée pourrait venir de Pochettino qui envisage de relancer Eric Bailly qui souhaite quitter Manchester United en fin de saison. Le joueur n’aura alors plus qu’un an de contrat et pourrait bouger pour environ 12 millions d’euros. Il pourrait être un très bon plan pour le PSG.