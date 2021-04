Icardi voudrait revenir en Italie en juin prochain et il ne devrait avoir aucun mal à recevoir des offres.

Leonardo devrait sacrifier Mauro Icardi lors du prochain marché des transferts. L’attaquant argentin aurait l’intention de saisir l’opportunité de vivre une nouvelle expérience et il se verrait bien revenir dans le championnat italien le plus rapidement possible. Il pourrait le faire en juin.

Pas moins de 40 millions ?

Le joueur veut revenir en Serie A et il a déjà de nombreuses pistes. Il est dans le viseur de la Juventus, du Napoli et de l’AS Roma. Des offres seront formulées en juin, mais seront-elles à la hauteur des attentes de Leonardo ? Ce dernier ne voudrait pas entendre parler d’une vente à moins de 40 millions.