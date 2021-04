Germain a toujours eu du mal à s’imposer à Marseille et sera libre en juin. Il aurait déjà de nombreuses propositions.

Valère Germain sera en fin de contrat au mois de juin et le joueur n’a jamais vraiment réussi à s’imposer du côté de l’Olympique de Marseille. Pourtant le joueur aurait déjà de nombreuses propositions pour la saison prochaine et ne devrait avoir aucun mal à trouver un club.

Il ne s’est pas adapté

Le joueur pourrait même signer dans un championnat majeur et on pourra alors se demander si Marseille n’a pas raté quelque chose avec lui. Germain avait un profil particulier qui n’a jamais été pleinement exploité par Marseille. Et s’il parvenait à briller ailleurs ?