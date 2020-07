La Roma a besoin d’argent et le PSG pourrait bien en profiter pour boucler le transfert de Pellegrini pour un très bon prix.

Leonardo semble bien décidé à ne pas surpayer les joueurs lors de ce marché des transferts et une très bonne opportunité pourrait se présente à lui pour un tarif raisonnable. Il suit depuis de longs mois les performances du joueur de la Roma, Lorenzo Pellegrini.

Un très bon prix

Et ce dernier pourrait être rapidement poussé vers la sortie, car la Roma a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses de toute urgence. On parle d’un transfert qui pourrait être bouclé pour 30 millions d’euros. Une somme très raisonnable compte tenu du niveau du joueur et de son potentiel.