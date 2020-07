L’OM penserait à Slimani pour la saison prochaine. Le joueur pourrait beaucoup apporter, mais n’est-il pas trop cher ?

L’OM cherche un attaquant de premier plan pour la saison prochaine et des rumeurs évoquent un intérêt pour Slimani. Que penser de cette piste alors que le joueur n’est plus tout jeune et qu’il n’a pas fait l’unanimité lors de son passage à Monaco ? Sportivement il est clair que Slimani pourrait beaucoup apporter aux Phocéens.

Trop cher pour l’OM ?

Mais ce n’est pas le seul aspect à prendre en compte. L’OM a des moyens très limités et Leicester demande 10 millions d’euros pour la dernière année de contrat de l’international algérien. Par ailleurs, ce qui pourrait poser le plus gros problème est le niveau de salaire du joueur qui touche près de 400000 euros par mois.