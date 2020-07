Le PSG est-il sur les rangs pour Rashford ? Si c’est le cas, cela pourrait bien lui coûter très cher.

La presse anglaise parle beaucoup en ce moment de l’intérêt du PSG pour Marcus Rashford notamment parce que le joueur anglais serait dans les petits papiers de Thomas Tuchel. Mais si le PSG se mettait sur les rangs pour le joueur de Manchester United, combien cela pourrait-il coûter ?

Cela coûterait très cher

Manchester United n’a pas besoin d’argent et demandera donc le prix fort pour vendre l’un de ses meilleurs joueurs. Il semble acquis que Rashford n’a aucune chance de faire ses valises pour moins de 150 millions d’euros. Et pour convaincre le joueur, il faudrait lui offrir un salaire de plus de 15 millions par an. Vertigineux.