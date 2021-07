Les rumeurs sont désormais terminées autour de Messi et c’est une bonne chose. Mais le PSG le voulait-il vraiment ?

Les rumeurs vont enfin prendre fin au sujet de la venue de Leo Messi. Mais on peut se demander désormais alors que l’Argentin va prolonger son contrat si les dirigeants parisiens ont vraiment pensé à faire signer le joueur… Il est clair que faire signer Messi aurait été un très gros coup. Au moins médiatique.

Il ne fallait pas insister

Mais le PSG ne peut pas tout faire. Il aurait été impossible de faire signer Messi et de conserver à la fois Neymar et Mbappé tout en poursuivant une politique de recrutement ambitieuse. En gros, cela aurait été Messi et rien d’autre. Paris avait d’autres besoins et a bien fait de ne pas insister pour l’Argentin.