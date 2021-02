Courtisé par le PSG durant plusieurs semaines, Dele Alli n’a pas été libéré par Tottenham. A son grand regret.

Priorité de Mauricio Pochettino lorsqu’il s’est installé sur le banc du PSG, Dele Alli a vu Paris et Tottenham discuter longuement. Mais les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente, notamment parce que les Spurs souhaitaient trouver son successeur avant de le libérer.

Deuxième chance en juin ?

Mais pour Dele Alli, le PSG était une priorité. L’Anglais voulait vraiment rejoindre Paris et la bande à Neymar. A Tottenham, il n’a plus la confiance du coach Mourinho et souhaite repartir sur un autre projet. Une piste très clairement identifiée pour juin prochain ? C’est plus que probable.