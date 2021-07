Alors que son départ semblait acquis, Kamara ne repousserait pas totalement la possibilité de prolonger son contrat.

L’OM se pose de nombreuses questions au sujet de l’avenir de Kamara. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et a déjà refusé plusieurs offres de prolongation de son bail. Il est donc mis sur le marché, mais les offres qui sont faites actuellement ne conviennent ni au joueur, ni à l’OM.

Un changement de situation

À tel point que la possibilité de le voir prolonger son contrat prendrait de plus en plus d’épaisseur. Le joueur pourrait obtenir un bon de sortie pour la saison prochaine s’il acceptait un nouveau bail. On est encore loin d’un tel accord et Kamara reste une priorité pour le Milan AC.