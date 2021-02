Le PSG pourrait bien être le club qui fera la plus grosse offre financière pour Leo Messi, mais ce ne sera pas forcément suffisant.

L’avenir de Messi ne cesse de faire couler de l’encre depuis quelques semaines. Le joueur sera en fin de contrat à l’issue de la saison et va donc chercher un dernier gros contrat. Il ne l’aura probablement pas en Espagne où il vient déjà de toucher plus de 500 millions sur 4 ans.

Objectif Ligue des champions

Il semble de plus en plus clair que le PSG est le club qui sera capable de lui offrir le plus d’argent, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Messi est attentif à la trace qu’il va laisser dans l’histoire et il sera donc attentif au projet. Il ne partira sans doute que pour un club capable de lui offrir encore des Ligue des champions.