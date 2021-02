Si le PSG parvient à prolonger Neymar et Mbappé, il sera quasiment impossible de signer Leo Messi cet été. Explication.

Dans la liste des priorités du PSG, Neymar et Mbappé sont en tête. Le club veut prolonger ses deux stars et poursuivre la quête de Ligue des Champions avec eux. Leonardo s’affaire à ce que les deux signatures soient obtenues avant l’été, histoire de passer un mercato estival plus « tranquille ».

Messi ? Intenable financièrement

Dans les plans du PSG, il y a également une possible arrivée de Leo Messi. Mais cette signature dont tous les supporters rêvent ne pourra pas se faire si Neymar et Mbappé acceptent de prolonger leur contrat. Paris ne peut pas offrir trois salaires XXL en même temps. Neymar et Mbappé à 30 millions d’euros net par saison, c’est déjà beaucoup. Impossible d’ajouter à cela les 50 millions d’euros pour Messi (hors charge…).