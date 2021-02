Le premier transfert de l’été prochain ne devrait pas tarder à être finalisé. Florenzi va rester Parisien.

Le PSG semble avoir pris la décision de conserver Florenzi qui n’est pour le moment que prêté par l’AS Roma. Le club parisien a une option d’achat de 9 millions d’euros et Leonardo serait décidé à payer ce montant pour conserver le défenseur latéral. Et c’est également le souhait du joueur.

Bientôt un accord

Florenzi se sent bien au PSG et il a récemment affirmé qu’il voulait s’installer durablement dans la capitale et sous le maillot parisien. Tous les feux sont donc au vert et le joueur ne devrait pas tarder à signer un contrat de longue durée avec la formation parisienne.