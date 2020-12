Nombreux sont les clubs qui aimeraient recruter Leo Messi, mais le PSG semble bien dans les favoris.

Leo Messi va donc sans doute faire ses valises à la fin de son contrat en juin prochain. Le joueur semble décidé à vivre une nouvelle expérience même si le changement d’organigramme de la formation espagnole laisse encore quelques espoirs. Il va sans doute partir et le PSG est très bien placé.

Paris travaille dessus

Pour changer de club, Messi exigera sans doute un contrat de 4 ans alors qu’il fêtera ses 34 ans en juin prochain. Et un salaire de folie qui pourrait dépasser les 35 millions par an. Peu de clubs sont en mesure de lui faire une telle offre et Paris en fait partie. Les dirigeants parisiens travaillent sur cette éventualité depuis de longs mois.