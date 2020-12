Leonardo pourrait bien chercher à vendre Icardi dans les mois à venir. Aujourd’hui il peut en espérer 50 millions.

La tension semble monter autour de Mauro Icardi depuis quelques semaines. Le joueur est souvent blessé ou plus vraiment dans les plans de Tuchel et on peut se poser des questions sur son avenir alors que Paris a levé son option d’achat l’été dernier. Surtout qu’on parle de pistes offensives de haut vol pour l’an prochain comme Messi.

Mis en vente ?

Il semble de plus en plus probable que le club de la capitale cherche à vendre Icardi en juin prochain. Il faudra pour cela que le joueur retrouve son meilleur niveau afin d’atteindre un prix de vente correct. La Juventus pourrait notamment être intéressée et Leonardo peut aujourd’hui espérer le vendre 50 millions.