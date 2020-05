Si le FC Barcelone a bon espoir de prolonger Leo Messi, les difficultés financières du club pourraient être frein au dossier.

Leo Messi a publiquement indiqué que son avenir était à Barcelone. Les risque de le voir partir sont très, très minces. Et ses dirigeants s’attachent à construire les bases de son prochain contrat depuis plusieurs mois. Mais à l’heure où les finances du club sont en berne…

Le Barça au plus mal

En effet, le FC Barcelone n’a plus les ressources de la belle époque. Et il va falloir négocier finement pour convaincre Leo Messi de signer. Un salaire de 50 millions d’euros par saison ? C’est pratiquement impossible à tenir pour le club. Même si l’Argentin veut rester, il ne le fera pas sans être récompensé à la hauteur de son talent et de sa carrière. Et les clubs en mesure de le couvrir d’or, bien plus que le Barça, ne se gêneront pas pour lui faire savoir…