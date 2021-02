La déroute en Ligue des champions pourrait bien avoir scellé l’avenir de Messi qui n’envisage plus de prolonger.

Les derniers mois pourraient bien avoir eu un impact fort pour l’avenir de Leo Messi. Le joueur sera bien en fin de contrat en juin et ne s’est engagé pour personne encore. Il hésitait encore à prolonger son contrat, mais la déroute en Ligue des champions pourrait lui avoir ouvert les yeux.

Il veut partir

Messi serait désormais persuadé qu’il va falloir partir pour vivre une dernière expérience et il semble prêt à s’engager en faveur d’un nouveau club. Plus rien ne devrait le faire prolonger son contrat. Paris a donc encore plus de chances de le récupérer, mais il ne faut toujours pas sous-estimer Manchester City.