Messi ne ferme toujours pas la porte à une prolongation et cette hypothèse prendrait même de plus en plus de corps.

L’avenir de Leo Messi fait couler beaucoup d’encre. Il faut bien reconnaître que le meilleur joueur du monde libre de tout contrat, cela a de quoi intéresser les meilleurs clubs. Même si pour le convaincre on parle d’une prime à la signature qui pourrait dépasser les 40 millions d’euros et d’un salaire de plus de 60 millions par an.

Il ne ferme aucune porte

Mais Messi n’est pas encore parti. Le joueur laisserait une porte ouverte pour une prolongation de contrat s’il sent que le club espagnol est prêt à avoir de grandes ambitions la saison prochaine. Il serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour cela si toutes les conditions sont réunies.