Les dirigeants qataris du PSG ne veulent pas passer à côté de Lionel Messi.

Lionel Messi va quitter le Barça en fin de saison ! Sous contrat jusqu’en fin de saison avec son club de toujours, Messi refuse toujours de prolonger. Plusieurs clubs veulent le recruter. Notamment le PSG. Et ce transfert, qui marquerait l’histoire, est géré depuis Doha.

Ambassadeur du Qatar ?

Les dirigeants qataris du PSG rêvent de recruter Messi depuis leur arrivée à Paris. Ils ont une chance de le faire cette année et ne veulent pas passer à côté. Ainsi, en plus d’un contrat de trois ans au PSG, le Qatar serait prêt à offrir à Messi un rôle d’ambassadeur comme ils l’ont déjà fait avec Xavi et Pep Guardiola. De quoi permettre à Messi de toucher énormément d’argent pendant de très longues années après son passage au PSG…