Avant de penser à Messi, le PSG veut prolonger les contrats de Neymar et Mbappé. Et c’est plutôt en bonne voie.

On parle beaucoup de la possible venue de Leo Messi au PSG à la fin de son contrat en juin, mais Paris est avant tout préoccupé par les prolongations de contrat Mbappé et de Neymar. Les discussions ont accéléré ces derniers temps et l’optimisme est de mise dans la direction.

En bonne voie

Car au-delà de la possible venue de Messi ce serait une performance incroyable de parvenir à prolonger les contrats des deux stars de l’équipe et cela doit même être la grande priorité de Leonardo. Les joueurs ont sans doute conscience qu’ils auront du mal à trouver ailleurs ce que le PSG leur offre.