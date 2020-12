Lassé par la pression mise sur ses épaules, Zidane pourrait bien claquer la porte du Real Madrid en fin de saison.

Zidane a du mal à être remis en question par les dirigeants du Real Madrid et il aurait très mal vécu la mise de pression de ces derniers jours. Le technicien français a besoin de soutien pour s’épanouir et il n’avait déjà pas hésité à claquer la porte il y a quelques années quand il estimait en manquer.

Il peut partir

Compte tenu de la pression qui est mise sur lui cette année, il serait très surprenant de le voir faire une saison de plus à la tête de la formation espagnole. Zidane pourrait bien claquer la porte en juin prochain et il fera tout son possible pour partir la tête haute avec quelques titres en plus à son palmarès.