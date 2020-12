Après avoir animé l’été 2020, la possible vente de l’OM devrait à nouveau faire les gros titres l’année prochaine.

Rarement un club n’avait été autant courtisé en France. Il faut dire que l’OM faire rêver et lever les foules. La ferveur du peuple phocéen est un atout et les investisseurs sont nombreux à vouloir faire vivre un projet sur la Canebière. Pour l’heure, Frank McCourt tient les rênes. Et refuse toutes les sollicitations.

L’OM intéresse encore…

Mais si Frank McCourt a éconduit tous les prétendants ces derniers mois, il est certain que les acteurs intéressés par un rachat vont revenir à la charge. Une fois le Covid passé, le sujet reviendra sur le devant de la scène. Émirats, Arabie Saoudite ou encore États-Unis : ce ne sont pas les intérêts qui manquent…