Mbappé pourrait bien tenir sa position jusqu’au bout et ne pas prolonger son bail jusqu’à sa liberté.

Il semble se confirmer que personne n’aura les moyens de faire le transfert de Mbappé cet été. Paris ne ferme pas totalement la porte à son départ si le joueur ne prolonge pas, mais ce ne sera pas pour moins de 180 millions d’euros. Et aucun club ne pourra payer ce montant lors de ce marché des transferts.

Il est prêt à résister

La pression est donc de plus en plus forte et Mbappé ne semble toujours pas décidé à prolonger. Le champion du monde sait très bien que Paris ne pourra pas le mettre à l’écart cette saison pour le punir et il est donc en position de force. Mais la pression va être de plus en plus forte…