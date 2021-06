Pour être certain de verrouiller Kylian Mbappé, le PSG pourrait être tenté de faire appel à un coach bien particulier…

Toujours en réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé profite de l’Euro pour confirmer son statut d’incontournable. Le PSG semble confiant, si l’on en croit les propos de Nasser Al-Khelaïfi : « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ».

Zidane peut tout changer

Mais pour être certain de ne pas le perdre, et même de le conserver encore de longues années, le PSG a un plan. Ce plan s’appelle Zinedine Zidane… Libre de tout contrat, Zizou est dans le viseur parisien pour venir sur le banc. La relation avec Pochettino s’effrite et à la moindre étincelle, Doha dira stop. L’occasion idéale pour faire Zidane. Et par ricochet, de sécuriser l’avenir de son prodige Mbappé…