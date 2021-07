Le PSG a tellement de gardiens sous contrat que les clubs qui veulent en recruter un peuvent jouer la montre pour faire baisser les prix.

Le PSG ne manque pas de gardiens de haut niveau pour la saison prochaine, c’est le moins que l’on puisse dire. Il faudra déjà gérer la lourde concurrence entre Donnarumma et Navas. Mais le plus compliqué sera pour les autres gardiens qui savent qu’ils n’ont quasiment aucune chance de jouer.

Le temps fait baisser le prix

C’est le cas de Areola qui va devoir trouver une solution au plus vite. Mais les clubs intéressés par le portier peuvent jouer la montre. Paris doit absolument le vendre et ne pourra pas se montrer trop exigeant. La pression est sur le PSG. On parle désormais d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert de moins de 15 millions.